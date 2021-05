Arriva il banchetto di frutta fresca a km 0 sulla Ciclovia del Sole

SAN FELICE SUL PANARO – Inaugurata una manciata di giorni fa, la Ciclovia del Sole già mostra tutte le sue potenzialità. Che non si riducono solo a un collegamento ad alta velocità ciclabile tra i nostri paesi della Bassa, ma sono un enorme volano per il turismo e la nostra economia. Bene, per chi ha l’intelligenza di capirlo.

Un fulgido esempio è l’avvio del banchetto di frutta e verdura che hanno portato i contadini Eredi Martini Quinto di San Felice sul Panaro nel cuore del nuovo tratto della Ciclovia del Sole, poco più in là della stazione dei treni del paese. Qui, in area urbana privata, si è installato il chioschetto in cui arrivano le ghiottonerie coltivate in loco, e pensate per rifocillare corridori e ciclisti della domenica. Quindi c’è la frutta di stagione pulita, fatta a pezzi e messa in un bicchiere, ma anche le patatine fritte in cartoccio e, per chi vuole fare una spesa tradizionale, frutta e verdura al peso, oltre ai ceci secchi e alle spugne vegetali di propria produzione.

Tutto di stagione, ovviamente: ora è il momento di fragole, zucchine, cipollotti, poi arriveranno duroni, meloni, cocomeri, pesche, pere e mele

Il chioschetto si trova in via Galeazza e sarà aperto alla domenica dalle ore 10 alle ore 19.

