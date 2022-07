Bastiglia. Un boato nella notte: sfondano la vetrina dell’edicola Edicolà

BASTIGLIA- Un strano boato ha disturbato la notte dei residenti in via Gramsci, a Bastiglia. In seguito al gran baccano, intorno alle 4 di mercoledì 27 luglio, una donna si è affacciata alla finestra e ha notato un uomo alzare la serranda dell’edicola- cartoleria Edicolà, spaccare la vetrina ed entrare nel negozio.

Secondo il racconto della residente-testimone il malvivente era un uomo vestito di nero: alto e dalla corporatura robusta. Ma il buco sulla vetrina è sembrato troppo piccolo e si è presunta, quindi, la presenza di un complice: una persona più minuta, capace di attraversare il buco e introdursi nel negozio.

Il bottino, fortunatamente, non è cospicuo- secondo la titolare Sara Gotti monete e qualche banconota da cinque euro- ma il vero danno è stato, oltre alla verina rotta, il caos e la confusione lasciata dai ladri all’interno della cartoleria.

La titolare ha presentato regolare denuncia alle autorità competenti, che indagheranno su quanto accaduto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017