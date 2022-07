Camposanto. Dal prossimo anno scolastico le cedole librarie saranno digitali

CAMPOSANTO- Da quest’anno il servizio della fornitura dei libri della scuola primaria nei comuni Ucman sarà su piattaforma digitale.

Attraverso l’ufficio scuola Ucman è stato proposto a tutti gli esercenti dei comuni dell’Area Nord che erogavano questo servizio- a partire dal mese di luglio- l’opportunità di una gestione informatizzata che permetterà di ridurre il rischio di perdite, mancate consegne, duplicazioni, riducendo i tempi di esecuzione dell’attività.

Sarà sufficiente, presentando il codice fiscale del proprio figlio, recarsi presso l’attività commerciale che ha aderito al’iniziativa per ottenere i libri: la piattaforma ha inserito tutti gli elenchi degli alunni delle classi e dei libri di testo adottati dalle scuole.

“Visto che l’attività che solitamente svolge questo servizio non ha aderito alla piattaforma, abbiamo intrapreso interlocuzioni con altri esercenti per comprendere se vi è la possibilità di mantenere questo servizio sul territorio e a breve avremo un riscontro- informa la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni- Nel frattempo verranno pubblicati sul sito comunale tutti i negozi limitrofi dove poter prenotare i libri, in modo che chi si vorrà organizzare per tempo ne avrà la possibilità”.