Carpi sempre più bike friendly: installate tre colonnine di autoriparazione bici

CARPI- La rete di mobilità a due ruote di Carpi si arricchisce con tre colonnine per l’autoriparazione delle biciclette.

Già diffuse su molte ciclovie e luoghi turistici anche a Carpi dal 12luglio sono presenti tre postazioni per consentire ai ciclisti di autoripararsi la propria bicicletta: una in via Peruzzi angolo via Fassi, la seconda in via Matteotti e la terza in via Muratori

