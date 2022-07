Carpinclassica: il 18 luglio in concerto il pianista canadese Corey Hamm

CARPI- Pianista canadese di fama mondiale, Corey Hamm arriverà a Carpi lunedì 18 luglio per CarpInClassica: rassegna musicale organizzata dal Teatro Comunale di Carpi nell’ambito di “CarpInMusica”, con la direzione artistica di Carlo Guaitoli.

Nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio alle ore 21.30 il Hamm proporrà, a un anno dalla scomparsa dell’autore, le 36 variazioni sulla canzone cilena “El pueblo unido jamás será vencido!”, contenute nel CD dedicato alla monumentale composizione pianistica di Frederic Rzewski, che nel 2014 ha vinto il premio come miglior registrazione classica di Spotify e i Western Canadian Music Awards. Hamm ha eseguito questa opera oltre 80 volte in tutto il mondo.

L’ampio lavoro di Corey Hamm negli anni ’90 con il grande compositore francese Henri Dutilleux si concretizzerà nel prossimo futuro col progetto di registrare la sua opera completa per pianoforte. Tra i suoi altri progetti discografici ci sono CD di opere soliste scritte per lui da Michael Finnissy, Frederic Rzewski, John Psathas, Adam Zolty, Claude Lapalme, Keith Hamel, Jocelyn Morlock, Jordan Nobles, Dorothy Chang, Ronn Yedidia e Duncan Maunders, un CD con Nu:BC e almeno altri tre CD con PEP (Piano and Erhu Project). Di recente ha eseguito due lavori sul CD di Jocelyn Morlock, Halcyon, per la Redshift Records.

Corey Hamm ha commissionato, eseguito in prima assoluta e registrato oltre trecento opere di compositori di tutto il mondo. La sua più vasta collezione di lavori su commissione comprende oltre 80 pezzi per PEP (Piano and Erhu Project) portati in tournée in Cina. Ad oggi i compositori del progetto provengono da Cina, Canada, Regno Unito e Stati Uniti e il risultato è un nuovo e fiorente catalogo di opere per pianoforte ed erhu, strumento musicale cinese, composte nei linguaggi musicali del 21° secolo. Questa combinazione di strumenti che unisce due delle più grandi tradizioni musicali del mondo ora ha una collezione unica da cui attingere grazie a questo grande lavoro svolto in duo con Nicole Ge Li. Molto importante è la sua attività didattica presso la University of British Columbia di Vancouver; i suoi allievi hanno riscosso numerosi successi, vincendo premi in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali.

Penultimo appuntamento con CarpInClassica il 25 luglio con la Camerata Ducale guidata da Guido Rimonda: protagonista di un programma dedicato a celebri colonne sonore di Chaplin, Williams e Morricone, tra gli altri.

La prevendita dei biglietti è attiva sul circuito VIVATICKET e presso la biglietteria InCarpi. I biglietti possono essere acquistati anche con VOUCHER, voucher ATER per Noa, voucher del Comune di Carpi per gli altri.

Il prezzo degli spettacoli a pagamento è di 10 euro tariffa unica, non sono previste scontistiche di nessun tipo.