Carpinclassica: Palazzo dei Pio arriva il Trio Icarus Ensemble

CARPI- Sarà il Trio Icarus Ensemble protagonista del concerto di lunedì 4 luglio proposto da Carpinclassica: rassegna musicale organizzata dal Teatro Comunale di Carpi nell’ambito di “CarpInMusica”. Con la direzione artistica di Carlo Guaitoli.

Nel consueto scenario del Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio alle ore 21.30 il trio, costituito da Andrea Cavuoto (violoncello), Mirco Ghirardini (clarinetto) e Leonardo Zunica (pianoforte), proporrà un programma che parte da Voyage di Giovanni Sollima al Trio di Nino Rota, passando per il Trio op. 114 di Brahms.

Il Trio Icarus Ensemble ha partecipato a numerosi festival in Europa, Stati Uniti, Brasile, Giappone eseguendo in prima assoluta musiche di D. Lang, M. Nyman, G. Bryars e moltissimi altri. Ha inciso per Bottega Discantica, RivoAlto, Sensible Records, Ricordi, Cantaloupe Music, Stadivarius, RaiTrade, MN Records, Velut Luna, TUTL srl, Anemone Vernalis Edizioni, Einaudi Stile Libero/Suoni. Ha effettuato registrazioni radiofoniche per Rai Radio 3, NHK Giappone, Sky classica, BBC e per la radio argentina, messicana, olandese e israeliana.

Prossimo appuntamento di CarpInClassica, il 18 luglio con il pianista canadese Corey Hamm che proporrà un omaggio a F. Rzewski, a un anno dalla sua scomparsa, con le monumentali Variazioni su El pueblo unido jamás será vencido!

La prevendita dei biglietti è attiva sul circuito VIVATICKET e presso la biglietteria InCarpi.

I biglietti possono essere acquistati anche con VOUCHER, voucher ATER per Noa, voucher del Comune di Carpi per gli altri. Il prezzo degli spettacoli a pagamento è di 10 euro tariffa unica, non sono previste scontistiche di nessun tipo.

Teatro Comunale di Carpi

Piazza dei Martiri, 72 – Carpi (Mo)

teatro.comunale@carpidiem.it

Telefono 059649227