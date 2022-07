Chiude il ponte di via Bosco a Novi fino al 31 agosto

Chiude il ponte di via Bosco a Novi fino al 31 agosto. Lo ha deciso il Comune di Novi in seguito alla scoperta di una lesione sul manufatto. Il sospetto è che si tratti di una lesione strutturale, e per accertarlo e porvi rimedio è stata disposta la chiusura la traffico.

Il blocco del passaggio è previsto fino almeno al 31 agosto. Polemiche sui social per la comunicazione della decisione. Da giovedi scorso il ponte è chiuso, e i residenti sono costretti a fare deviazioni anche di sei chilometri per tornare a casa.

Foto di Laica Montanari su Facebook

