Chiuso tratto della SS12 Canaletto a Medolla per fuga di gas

Chiusa tratto della SS12 a Medolla per fuga di gas. E’ quanto è accaduto sulla Canaletto lunedì pomeriggio, a partire dalle ore 14 e fino alle ore 16.

I vigili della Polizia Locale Area Nord hanno predisposto la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia, in un tratto lungo circa un chilometro. Infatti si è rotto un grosso tubo del gas, la perdita è stata registrata in tre punti e si è intervenuti con tecnici e vigili del fuoco.

Sul posto ci sono state per circa due ore le deviazioni per il traffico: si superava la Canaletto verso il centro di Camposanto e verso il centro di Cavezzo.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017