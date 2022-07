Dopo l’esame di maturità, il tatuaggio. E lo fa anche la mamma

Dopo l’esame di maturità, in premio il tatuaggio. E lo fa anche la mamma. E’ la storia che arriva da Soliera, dove nello studio di Alle Tattoo in questo periodo in tantissimi vanno a tatuare sia i voti di uscita che soggetti scaramantici come buon auspicio.

Tra quadrifogli, cornetti portafortuna, peperoncini e zampe di coniglio, il tatuaggio più originale lo ha fatto oggi Martina C. che all’età di 33 anni si è diplomata con 99/100esimi risultato che per molti potrebbe risultare deludente e non appagante ma che per lei segna con soddisfazione la conclusione di un percorso ripreso dopo 2 gravidanze e che si è voluta imprimere su pelle con un entusiasmo incredibile visto che questo diploma è arrivato dopo 3 anni di scuole serali e grandi sacrifici familiari.

Mentre Alle Tattoo la tatua, Martina racconta che non si vuole ancora fermare ma vorrebbe conseguire una laurea in economia e marketing e ovviamente tutti noi le facciamo un enorme in bocca al lupo.

