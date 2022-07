“E adesso un libro: rubrica di libri”. Isola di Diego Passoni

Genere: narrativa

All’ombra dei nuovi grattacieli scintillanti del quartiere Isola di Milano ancora resiste una vecchia casa di ringhiera. E con lei resistono i suoi abitanti: Italo e Bambina, una coppia di anziani che da sempre vive nel piccolo bilocale al secondo piano; Pietro, che ha lasciato il lavoro di rappresentante farmaceutico per aprire un negozio di fiori; Kalinda, di ritorno a Milano dopo anni in giro per il mondo a cercare la sua strada. E ancora le amiche Patty e Lola, Marco e Angela del bar Lucky, e Lucía, (angelo) custode del condominio. Vite che scorrono più o meno tranquille, fino a quando nel palazzo accade qualcosa di misterioso…

L’opinione

“Scrivi di ciò che conosci” consigliano gli esperti di scrittura a chi sogna di scrivere libri e lui è partito proprio dalla sua Milano. Dal suo quartiere per l’esattezza.

Un testo dedicato alla nonna Bruna che l’autore non ha mai conosciuto.

Tutto quello che accade nel libro è vero. Fatti accaduti ad amici, ad amici degli amici o

conoscenti. Vite che si intrecciano e umanità fuori dal comune.

Note sull’autore

Diego Passoni ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino per poi approdare in radio e in televisione. Con la Pina e la Vale conduce “Pinocchio” su Radio Deejay. Sogna una vita da pensionato a Tel Aviv, e nel frattempo studia ebraico e coltiva la sua passione per le Scritture.

Curiosità

Facebook: 35 libri

Instagram: 43 libri

Twitter: 22 libri

Tiktok: 42 libri

Questi i numeri di libri che una persona potrebbe leggere se impiegasse per la lettura lo stesso tempo trascorso sui social.

La provocazione è frutto di una ricerca pubblicata da Tahaab Rais, Responsabile della strategia di Publicis Group, condotta in collaborazione con Kinokuniya, catena di librerie giapponese.

