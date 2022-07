L’Eurosets di Medolla al Jova Beach Party con ECMOlife per un evento “cardioprotetto”

MEDOLLA- Eurosets, azienda di Medolla del distretto biomedicale, sarà presente al Jova Beach Party di Barletta per un “evento cardioprotetto”: il servizio di assistenza, realizzato in collaborazione con l’ASL di Barletta, infatti, potrà fare affidamento su un’équipe di 11 operatori sanitari quali tecnici perfusionisti (figura professionale specializzata nell’impiego di dispositivi collegati alla macchina cuore-polmone), medici e infermieri specializzati in primo soccorso e sulla presenza del dispositivo salvavita ECMOlife, ideato e prodotto da Eurosets.

ECMOlife è un dispositivo nato dalla volontà di offrire un’ulteriore possibilità di vita in situazioni di emergenza, in grado di dare supporto al sistema cardio-respiratorio di pazienti con gravi affezioni cardiache e polmonari, in arresto cardiaco o con compromissione della funzione polmonare.

La metodica ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenator – Ossigenazione ExtraCorporea) è infatti in grado di sostituire temporaneamente le funzioni del cuore e dei polmoni, stabilizzando le funzioni circolatorie del paziente rendendo così possibile il trasporto in ambulanza in sicurezza presso l’ospedale più vicino.

Attualmente presente in 25 Paesi al mondo e in diversi centri di alta specialità in Italia, ECMOlife è utilizzato per diverse applicazioni, tra cui in sala operatoria per supportare interventi particolarmente complessi e in laboratori emodinamici per le procedure di cardiologia interventistica. Inoltre, è stato un supporto fondamentale per una giovane paziente in attesa di trapianto di polmoni oltre ad essere stato impiegato per alcuni pazienti in gravi condizioni respiratorie provocate dall’infezione da Covid-19.