“Fa caldo perché è estate, come sempre”. No, non è cosi

“Fa caldo perché è estate, come sempre”. No, non è cosi. a spiegare con numeri e tabelle quello che st accadendo in questa estate bollente è il meteorologo Pierluigi Randi, presidente dell’associazione meteo professionisti Ampro che bacchetta i negazionisti del caldo, spiegando che negli anni ’80 ci furono 4 giorni l’anno di temperature sopra ai 35°. In questo decennio si sono triplicati: si viaggia sopra i 35 per 14 giorni l’anno

Scrive Rando:

Per i talebani del “fa caldo perché è estate”; “che saranno mai 40 gradi in luglio”; “nel luglio 19XX, stavo andando a fagiani nella bassona ed era più caldo”; “il pesce rosso che vinsi alla sagra dello scroccadenti di Scolapignatta nel luglio del 19XX, morì di caldo”, allego questo grafichetto facile facile che riguarda il numero medio annuo di giorni con temperatura massima superiore ai 35°C nella pianura ravennate. Tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80 si oscillò tra 0,9 giorni degli anni ‘70; e 4 giorni degli anni ‘80 (facciamo finta che quella forbice fosse dovuta alla “variabilità naturale”, anche se poi non era esattamente così). Negli anni ‘90 arrivammo a 6; dopodiché siamo saliti di 4 giorni abbondanti in più ad ogni decennio (qui la variabilità naturale è andata a peripatetiche da un bel po’), per arrivare ai 14,5 giorni del 2011-2020. In altre parole, rispetto agli anni ‘80 (decennio che già aveva preso a “scottare”), abbiamo quasi quadruplicato il numero medio di giorni con temperatura massima sopra i 35°C, vale a dire uno “sproposito” climatico (anche se locale, ma poco cambia a zonzo per lo stivale). Ecco perché il “fa caldo perché è estate” e “che sarà mai una giornata bollente in luglio” possono finire tranquillamente nel bidone dell’umido.

