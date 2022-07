Finale Emilia. Scontro auto-mezzo pesante: traffico bloccato sulla Statale 468

FINALE EMILIA- A causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 70,500 il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, lungo la strada statale 468 “di Correggio” a Finale Emilia.

L’incidente, per cause in corso di accertamento ha coinvolto un veicolo e un mezzo pesante provocando un ferito.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino del normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.