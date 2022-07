Flexus a Concordia la band carpigiana racconta la storia del rock

CONCORDIA- Giovedì 7 luglio nuovo appuntamento con la rassegna estiva “Concordia sotto le stelle“. Ad esibirsi sul palco di piazza Gina Borellini la band carpigiana dei Flexus: composta da Gianluca Magnani (voce, chitarre elettriche, chitarre acustiche e armonica), Daniele Brignone (basso elettrico, basso primitivo e cori) ed Enrico Sartori (batteria, washboard e cori).

I Flexus accompagneranno il pubblico in un itinerario musicale raccontato e suonato interamente dal vivo: partendo dalle radici del blues americano di inizio secolo e attraversando cinquant’anni di cambiamenti musicali, culturali e sociali. Senza tralasciare aneddoti e curiosità.

Saranno inoltre rievocate fedelmente, con la strumentazione originale, tutte le sonorità risalenti ai vari periodi storici. Affrontati in un viaggio che tocca fra gli altri cantanti del calibro di Bessie Smith, Robert Johnson, Glenn Miller, Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Adriano Celentano, The Beatles, Bob Dylan, Jimy Hendrix, The Rolling Stones, The Doors e Pink Floyd.

Durante l’esibizione dei Flexus, alle spalle dei musicisti, saranno proiettate immagini inerenti gli artisti e, in alcuni casi, le traduzioni dei testi delle canzoni.

Verrà inoltre proposto l’ascolto di alcuni dischi in vinile originali del periodo utilizzando, un grammofono e un giradischi per illustrare i metodi di fruizione della musica in un passato non troppo lontano.

L’ingresso al concerto sarà a gratuito.