In via Serafina a Crocicchio Zeni arriva il nuovo limite di velocità

A Mirandola è stato istituito un nuovo limite di velocità in via Serafina, in località Crocicchio Zeni. È andata a buon fine la petizione popolare presentata nelle scorse settimane dai cittadini che chiedevano azioni urgenti per rallentare il traffico sulla via, dove auto e camion corrono senza troppo riguardo.

Dopo che a dicembre 2021 l’Assessorato alla Mobilità ,insieme al Servizio alla Mobilità e alla Polizia Locale Mirandola, causa precedenti richieste formulate dal Comitato Frazionale di San Giacomo Roncole, finalmente arrivano i nuovi limiti.

Si rende quindi noto che – con ordinanza permanente della polizia locale datata 11 giugno 2022 – è stato infine istituito il limite di velocità di 50 km/h in via Serafina a partire dall’intersezione con via Di Mezzo sino alla località Crocicchio Zeni,

E’ stata apposta la relativa segnaletica che denota il nuovo limite di velocità.

Questo, ora, consentirà alla Polizia Locale di effettuare accertamenti di rilievo elettronico della velocità: dunque si invitano gli utenti della strada a prestare la massima attenzione e a rispettare i limiti indicati.

