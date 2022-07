L’Acetificio Mengazzoli di Mirandola sbarca a Norimberga, per la fiera del bio

Dal 26 al 29 luglio a Norimberga, in Germania, prenderà vita l’edizione estiva del Biofach, l’evento fieristico internazionale più importante dedicato all’alimentazione biologica. Negli anni precedenti sono stati circa 50.000 i visitatori e oltre 3.000 gli espositori provenienti da tutto il mondo. In rappresentanza del Made in Italy agroalimentare in questa edizione 2022 ci sarà anche l’Acetificio Mengazzoli di Mirandola (MO), che produce diversi prodotti e linee di prodotti bio, come l’Aceto Balsamico di Modena I.G.P., il Balsamico di Mela “Améa XX”, il condimento ottenuto da uva “Mostagro”, lo sciroppo d’uva o di mela “Mellow”, le Creme di Balsamico, l’Aceto di Melograno, per citarne solo alcuni.

«La scelta di dare vita a prodotti biologici nasce da lontano, perché è dal 1984 che la Mengazzoli ha aderito al sistema della produzione bio – sottolineano Cesare ed Elda Mengazzoli, titolari dell’azienda tramandata dal padre Giorgio e dalla madre Carla -. Dall’analisi di filiera abbiamo deciso di governare totalmente il processo biologico, intervenendo direttamente nei controlli a monte della produzione dell’aceto, incaricando un supervisore esterno che lo controlli e lo garantisca. È nato così il “Progetto Mengazzoli Sicuro-Biologico” per produrre prodotti sicuri, garantendo e certificando le attività svolte per eliminare tutte le sostanze potenzialmente dannose per il corpo umano e l’ambiente».

