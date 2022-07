Luigi di Maio smentisce la sua candidatura a Modena

Luigi di Maio smentisce la sua candidatura a Modena. Dopo la levata di scudi del Pd modenese contro l’ipotesi del paracadutato ex grillino proprio qui, arriva la smentita a “In mezz’ora in più” su Rai Tre.

“Ci sono pettegolezzi su un collegio sicuro per lei a Modena”. Lo ha detto Lucia Annunziata rivolgendosi a Luigi Di Maio. Una domanda interrotta dal ministro degli esteri che ha subito scandito: “prima di tutto smentisco. Aggiungo poi una cosa tecnica: entro il 14 agosto bisogna presentare simboli e coalizione, poi le liste. Ma se non esiste una coalizione, come si fa a trattare i collegi?”

“Vorrei chiedere a tutti i leader di sottoscrivere una lettera alla Commissione Ue per sostenere il governo Draghi, in carica per gli affari correnti, al di là delle differenze politiche per sostenere il governo Draghi sulla battaglia per il tetto al prezzo del gas”. Dice Luigi Di Maio. Una lettera con le firme e l’impegno di tutti, perché “per dare forza al governo le forze politiche devono unirsi”, dice di Maio e chiede “una commissione di inchiesta post voto sui rapporti con Mosca”.

