Malore improvviso: impresario 67enne muore mentre lavora sul tetto

MODENA- Ha perso la vita in seguito a un malore- lunedì 25 luglio, intorno alle 11.20- mentre si trovava sul tetto di una villetta a San Donnino, nel modenese, dove i suoi dipendenti stavano svolgendo dei lavori. La vittima è Claudio Mantovani: 67enne titolare di un’azienda edile.

Al momento del malore la temperatura era intorno ai 37 gradi e non si può escludere che Mantovani sia deceduto proprio a causa del caldo estremo. Anche se sono stati avviati gli accertamenti per capire le esatte cause del decesso.

Come riportato dalla stampa locale l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra, senza più riprendersi. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, allertati tempestivamente da lavoratori e colleghi che hanno assistito al malore.

Nei giorni scorsi, la Filca-Cisl Emilia Centrale aveva chiesto che le imprese edili cambiassero l’orario di lavoro per evitare le ore più calde.

Fonte: Ansa

