Marouan Satte è il nuovo segretario dei Giovani Democratici della Bassa Modenese

Domenica 3 luglio si è svolto il congresso dei Giovani democratici della Bassa modenese per il rinnovo della Segreteria. Marouan Satte è stato eletto nuovo segretario, insieme a lui fanno parte della segreteria Anna Baldini, Andrea Resca, Farah Britel e Matteo Testoni.

“C’è la necessità di una maggiore radicalità, nei toni, nei termini e nelle idee. C’è la necessità di schierarsi, di prendere parte e di sostenere le battaglie in cui si crede, e noi, come giovani, dobbiamo essere gli apripista di questo cambiamento”. Con queste parole Marouan Satte, neoeletto segretario del circolo Gd della Bassa modenese, presenta la sua mozione, chiamata ‘Un nuovo futuro è possibile: una Bassa giovane’.

Sono stati molti i punti trattati da Satte durante la presentazione, partendo dal punto fermo che il territorio deve essere più adatto ai giovani. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto per diverse strade: “Come Giovanile ci impegneremo al massimo sul progetto Università nella Bassa, fondamentale elemento per la crescita del nostro territorio per attrarre giovani studenti e futuri talenti”. Una sede universitaria nella zona della Bassa modenese “sarà un volano per lo sviluppo di diversi nuovi progetti, come mezzi per la mobilità sostenibile e l’abbattimento delle distanze, anche figurate, tra i Comuni dell’Area Nord”. Satte ha poi chiesto un grande impegno per le prossime tornate elettorali: “Le amministrative del 2019 sono state una bella batosta per il Pd, ma la vittoria a Finale è stato l’esempio che attraverso un percorso partecipato di ascolto della cittadinanza e di costruzione collegiale di un progetto condiviso i risultati arrivano, così come arriveranno nel 2023 e nel 2024”, aggiungendo poi che “I Gd saranno partner del Pd locale nella campagna elettorale e nelle iniziative”, chiedendo però “il coraggio di essere radicali” nelle scelte da prendere e sui temi da affrontare. È proprio sulla radicalità che Satte si è poi soffermato, affermando che i ragazzi e le ragazze devono poter vedere nei Giovani democratici degli alleati per portare avanti le tematiche e le battaglie che più gli stanno a cuore, quella per la salvaguardia dell’ambiente in primis, oppure per la cannabis e l’eutanasia legale. Per poter essere accanto ai giovani, è impellente proseguire sulla strada delle iniziative sul territorio già tracciata negli anni scorsi, continuando a migliorare e innovare per essere sempre più concreti e credibili.

Pensare globale, agire locale: non è uno slogan ma una sfida vitale. La nuova segreteria, oltre al segretario Marouan Satte, sarà composta da Anna Baldini, con la delega alla Tesoreria e al rapporto con le amministrazioni locali; Andrea Resca, in qualità di responsabile dell’organizzazione; Farah Britel, come responsabile del reclutamento, e Matteo Testoni, con il ruolo di responsabile della comunicazione. In ultimo, a Matteo Silvestri, segretario uscente, e la sua squadra, vanno i sentiti ringraziamenti da parte di tutto il circolo per il grande lavoro svolto.

