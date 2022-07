Mirandola. Auto in marcia prende fuoco in via Europa

MIRANDOLA- Macchina in fiamme a Mirandola, intorno all’1 di stanotte. Una Multipla stava percorrendo via Europa in direzione Nord quando, all’altezza degli uffici Aimag, ha preso fuoco. Il conducente ha fatto appena in tempo a uscire dal veicolo e allertare i soccorsi.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di San Felice e una dei volontari di Mirandola: l’intervento immediato dei soccorsi ha permesso di contenere l’incendio: evitando che si propagasse alle vicine sterpaglie e ai campi ormai trebbiati. Ma il mezzo è stato semi distrutto dalle fiamme.

Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti.

Le cause del rogo sono ancora in fase di definizione, ma si pensa a una perdita di combustibile dovuta alla macchina vecchia.

(foto di Arkadij Caleffi)

