Mirandola, furti di componenti delle auto: ennesimo episodio in via Emilia Romagna

MIRANDOLA – Auto smontate per rubare costose componenti, dal volante, ai fari e al paraurti, che poi vengono probabilmente rivendute sul mercato dei pezzi di ricambio. E’ quanto sta avvenendo nell’ultimo periodo in diverse zone d’Italia. Anche nella Bassa modenese e più precisamente a Mirandola si sono registrati diversi casi di questo genere: l’ultimo, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, quando lo stesso trattamento (ovvero il furto di diverse componenti delle auto) è stato riservato a tre vetture in via Emilia Romagna. Pare che ad essere prese di mira, in questa circostanza siano state soprattutto le Bmw.

“Mercoledì sera sono tornato a casa e ho lasciato fuori l’auto; poi, giovedì mattina l’ho trovata senza il volante, i fari, il paraurti e altri pezzi”, spiega il proprietario di una delle tre auto in questione. Sotto le immagini dei danni alla vettura:

Non è la prima volta che il problema si presenta; anzi, spiega il proprietario dell’auto: “A dicembre c’erano stati altri due-tre casi, mentre a me era già capitata la stessa cosa a febbraio dello scorso anno”. Gli abitanti del quartiere, dopo l’ennesimo episodio, hanno esaurito la pazienza: “Ogni sei mesi questi episodi si ripresentano: non è possibile che l’Amministrazione comunale non si occupi di questi problemi. Abbiamo chiesto di installare delle telecamere e più sicurezza, qualche controllo in più da parte della Polizia in una zona come questa dove sono presenti diverse auto costose. Riporto anche l’opinione di altri residenti in via Emilia Romagna: tutti abbiamo gli stessi problemi, non riusciamo più a lasciare fuori la macchina”.

