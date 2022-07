Mirandola. Nuova segnaletica e bande ad effetto acustico per limitare la velocità in via per Concordia

Durante un incontro tenutosi alcuni mesi fa sul posto, infatti, una rappresentanza dei residenti aveva espresso la richiesta di un intervento volto a ridurre la velocità di chi transita in via per Concordia- da est verso ovest- rendendo pericolosa l’immissione di chi esce da via La Marchesa e si dirige verso est.

È stato così realizzato un intervento in corrispondenza dell’intersezione che, nella fattispecie, ha riguardato il posizionamento delle bande ad effetto acustico vibratorio sulla via per Concordia, oltre al rifacimento delle linee di delimitazione corsia anch’esse con effetto sonoro.

L’obiettivo è quello di indurre i guidatori ad evitare di uscire dalle corsie di marcia ed invadere quella di immissione nel senso opposto ed indurli a rispettare il limite di velocità vigente su quel tratto. Nel contempo è stata anche rinnovata la segnaletica orizzontale dell’intersezione.

La spesa totale per la realizzazione degli interventi è stata di oltre 4.500 euro.