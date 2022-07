Mirandola. Vigilantes contro i furti di ricambi auto. Ganzerli (Pd): “Ma il ritorno degli agenti di Polizia locale a cosa serve?”

MIRANDOLA- Qualche giorno fa l’assessore di Mirandola Roberto Lodi ha annunciato le azioni che il Comune metterà in campo per arginare l’ondata di attacchi alle autovetture di privati cittadini allo scopo di estrarre pezzi di ricambio. Un intervento straordinario che, tra le varie misure, prevede l’impiego di vigilanti privati.

“Vigilantes? Ma allora il ritorno degli agenti di Polizia locale a cosa serve?”- è stato questo il commento del capogruppo Pd Roberto Ganzerli.

“Lodi – dichiara Ganzerli – nel tentativo di rassicurarci con la sua propaganda, provoca l’effetto contrario. Ci elenca che si occuperà di cose già fatte, telecamere ai varchi, e continua a sbandierare l’assunzione di sei vigili. Non parla di coordinamento delle forze dell’ordine ma presenta l’inquietante proposta di un servizio di vigilanza privato. Non proferisce parola sulla sicurezza di un centro sempre più desertificato e sulle frazioni sempre più ai margini del territorio. E quasi trapela un senso di nostalgia per il Corpo unico della Municipale”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017