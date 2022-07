Raccolta funghi, i tesserini 2022 disponibili al Ceas La Raganella

Raccolta funghi, i tesserini 2022 disponibili al Ceas La Raganella, in Comune.

Dal 1° luglio il costo per il tesserino per la raccolta dei funghi in tutto il territorio provinciale, compresi i comuni montani, è di 120 euro ed ha valenza fino al 31 dicembre 2022.

Da quest’anno le giornate di raccolta sono cambiate con l’obiettivo di uniformarsi alle altre Province della Regione:

– per i possessori del tesserino da 120 euro, le giornate di raccolta, sono:

il martedì

il giovedì

il sabato

la domenica

Come indicato sul sito dell’Ente Parchi Emilia Centrale

Resta valida la possibilità di realizzare anche il tesserino semestrale da 15 euro valido nel territorio dei comuni di pianura.

Per ulteriori informazioni:

Centro di Educazione alla Sostenibilità “La Raganella”:

ceas.laraganella@comune.mirandola.mo.it

tel. 053529507 o 053529724 oppure 053529658

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30

lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30

