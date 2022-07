San Felice, botta e risposta tra sindaco ed ex sindaco sulla sede Asp

Il sindaco di San Felice sul Panaro Michele Goldoni replica alle dichiarazioni dell’ex primo cittadino Alberto Silvestri

«Prendiamo atto delle dichiarazioni dell’ex sindaco di San Felice sul Panaro Alberto Silvestri che afferma come sulla sede Asp a San Felice ci fosse un accordo pregresso con i sindaci e con l’Unione dei Comuni. Silvestri sarà felice di sapere che il progetto della sede Asp è già pronto e se davvero c’è questo accordo di cui lui parla, l’Amministrazione comunale può dare il via a tutte le procedure necessarie per realizzare la sede nelle ex scuole Muratori. L’impianto progettuale è rimasto lo stesso: su 1.500 metri quadrati ci sono solo i 125 metri quadrati in meno previsti per la casa di comunità che sarà invece realizzata a parte, grazie ai fondi del Pnrr, in una moderna struttura con tutti gli standard richiesti e in grado di soddisfare appieno le esigenze della comunità sanfeliciana e non solo, ospitando in un unico edificio di circa 1.500 metri quadrati (compresivi di locali tecnici e spogliatoi) e servito da parcheggi di pertinenza, tutti i servizi sanitari che necessitano al territorio.

Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, il Pd sanfeliciano conferma di avere memoria corta dimenticando, oltre alle notevoli difficoltà dovute al Covid che ha rallentato per quasi due anni la macchina comunale, anche il rincaro dei prezzi che sta interessando tutti i cantieri della ricostruzione e non solo San Felice, con diverse imprese che per gli aumenti preferiscono abbandonare i lavori anche a fronte di penali da pagare, mentre le gare d’appalto vanno deserte perché i prezzi d’appalto non sono remunerativi».

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017