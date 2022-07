Ubriaco al volante distrugge il suo furgone a Concordia

E’ finito fuori strada con il furgone, che guidava completamente ubriaco. Ha fatto tutto da solo, senza coinvolgere altri e senza riportare conseguenze fisiche, ma il mezzo è andato completamente distrutto ed è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

E’ successo l’altro giorno alle ore 13 a Concordia in via Per Novi, a un italiano di 50 anni residente nella Bassa che, alla guida di un autocarro Peugeot, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada cappottandosi e rimanendo incastrato all’interno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica della Polizia Locale dell’Area Nord e personale del 118. Gli operatori sanitari hanno verificato che non aveva riportato ferite o contusioni, ma è parso subito evidente il suo stato di ebbrezza.

Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto al rilievo del sinistro stradale e sottoposto il conducente all’accertamento con etilometro che ha fatto riscontrare un valore di quattro volte il consentito che è 0, 5 grammi per litro. Il furgone è stato subito sequestrato come prevede la legge in caso di un valore di alcolemia oltre 1,5 grammi/litro, e per il conducente è scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato della patente di guida.

Sarà il giudice penale a decidere in quale misura applicare la sanzione penale (ammenda minimo 5.000 euro più l’arresto fino a un anno) e la durata della sospensione e revoca della patente di guida.

