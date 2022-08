Anziano 88enne muore nel cortile condominiale a Cividale

MIRANDOLA – Anziano 88enne muore nel cortile condominiale a Cividale. Era uscito di casa da solo come ogni mattina, ma è caduto, per un malore o un inciampo, finendo incastrato nel tombino del cortile condominiale. E’ morto così a Cividale, frazione di Mirandola, un pensionato di 88 anni.

E’ accaduto in via Ardito Desio attorno alle 9 di lunedì mattina, e a chiamare i soccorsi sono stati i condomini. Sono arrivati elisoccorso e ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti anche la Polizia.

