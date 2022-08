Attenzione. Limitazioni di velocità sulla Soliera Cavezzo

CAVEZZO- Limite massimo di velocità consentita di 30 km/h tra le vie Vaccheria e Carpi-Ravarino e ulteriore limite dei 10 km/h per circa 100 metri per tutti i mezzi a due ruote.

I provvedimenti a causa dello smottamento dell’argine del canale e del conseguente deterioramento della pavimentazione stradale nel tratto tra le vie Vaccheria e Carpi-Ravarino di via Soliera Cavezzo.

Al fine di garantire la sicurezza, in particolare ai mezzi a due ruote- e per esigenze di carattere tecnico- fino al ripristino del fondo stradale sarà dunque in vigore il limite dei 30 km all’ora per gli automezzi in tutto il tratto. E il limite dei 10 km/ora per i mezzi a due ruote nel tratto a fronte del civico numero 362 per 50 metri verso nord e 50 metri verso sud , come da segnali posizionati

Il Comune di Soliera invita la cittadinanza a porre particolare attenzione nel percorrere il tratto interessato.