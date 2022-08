Bomporto, a Ferragosto il Centro di Raccolta resterà chiuso

BOMPORTO- La Stazione ecologica chiusa a Ferragosto. Lunedì 15 agosto il Centro di Raccolta in via Carlo Testa 5 a Bomporto resterà chiuso e non sarà accessibile agli utenti.

Il servizio proseguirà fino a domenica 14 agosto (dalle 9 alle 13) e riprenderà regolarmente nella giornata di mercoledì 17 – martedì e giovedì sono infatti le giornate di chiusura durante tutto l’anno –, nei consueti orari d’apertura, alla mattina dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 18. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Hera al numero verde 800999500.

