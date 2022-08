Caro bollette, Vaccari (Pd): “Governo intervenga subito e avrà il nostro sostegno”

MODENA- Stefano Vaccari, ex sindaco di Nonantola e oggi responsabile Organizzazione nazionale Pd- nonché candidato alla Camera alle prossime elezioni- sprona il Governo ad attuare misure urgenti per contrastare la crisi energetica e il caro bollette: “Da parte nostra – spiega – stiamo articolando un disegno di riforma strutturale che va oltre gli aspetti emergenziali e che tiene insieme transizione ecologica e welfare. Rappresenterà un nuovo grande piano di rivoluzione verde per l’intero Paese”.

Questa la nota:

“La crisi energetica va affrontata subito, non possiamo attendere o sarà la fine per tante aziende e famiglie, schiacciate dal peso di un aumento dei costi di gas ed elettricità divenuti ormai insostenibili.

In queste settimane ho avuto l’occasione, in giro per il Paese e in particolare in Emilia-Romagna, la mia terra, di incontrare imprenditori, associazioni, amministratori locali e cittadini, cogliendo la fortissima preoccupazione per quello che sta accadendo. Una Regione che vanta settori produttivi ai primi posti nel mondo, come l’automotive, la ceramica, il comparto carni, il tessile-moda, che ora più che mai soffre l’emergenza per la crisi energetica di questi mesi. Senza poi dimenticare le amministrazioni pubbliche, che devono fronteggiare rincari enormi per uffici e scuole e tutto il settore dello sport, schiacciato dai costi di gestione sempre più ingenti.

Questo ovviamente si riflette sulle centinaia di migliaia di famiglie che vivono del lavoro in quei distretti o che devono accollarsi maggiori costi per lo sport dei propri figli e che, senza un intervento serio e strutturale, saranno presto in ginocchio. Basti pensare che nel solo distretto ceramico ci sono già oltre 1000 richieste di cassa integrazione, numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Il governo non può attendere e deve mettere in campo ogni azione tempestiva e immediata per evitare il disastro. Lo faccia e avrà il pieno supporto del Partito democratico. Occorre che l’Europa introduca un price-cap per il gas russo, e mettere in campo azioni sovranazionali che contengano le speculazioni dei mercati. Occorre estendere il credito d’imposta anche al quarto trimestre del 2022 per salvaguardare i conti aziendali, oltre all’immediata attuazione della “gas release” e delle “electricity release” già previste dalle norme d’emergenza dei mesi scorsi da parte del Governo. Serve agire subito, non ci possiamo permettere disallineamenti tra i tempi della politica e quelli del Paese, non ci possiamo permettere speculazioni elettorali sulla pelle di famiglie e imprese.

Il Pd, poi, in questi giorni sta articolando un disegno di riforma strutturale che va oltre gli aspetti emergenziali e che tiene insieme transizione ecologica e welfare. Rappresenterà un nuovo grande piano di rivoluzione verde per l’intero Paese.

Per quanto riguarda le imprese: attueremo una riforma fiscale verde che promuova gli investimenti delle imprese e delle famiglie a difesa del pianeta e del clima e renda economicamente vantaggioso accelerare la transizione ambientale, attraverso la revisione e la stabilizzazione degli incentivi per la rigenerazione energetica e sismica degli edifici e l’estensione del piano “Transizione 4.0” agli investimenti green delle imprese.

Per le famiglie: introdurremo un nuovo contratto “luce sociale” per le famiglie con redditi medi e bassi. Si tratta di un contratto di fornitura energetica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e acquistata direttamente dalla società pubblica Acquirente Unico.

Il contratto di acquisto avrà durata decennale e ciò permetterà di ottenere prezzi dell’energia elettrica molto bassi a vantaggio delle famiglie: fino al 50% del consumo medio, l’energia elettrica verrà fornita a costo zero, mentre sulla parte di consumo eccedente i prezzi saranno comunque calmierati”.