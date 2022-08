Concordia, la provinciale per Novi chiude da mezzanotte

A Concordia sul Secchia verso la mezzanotte verrà chiusa al traffico la SP8 (Via per Novi) per consentire il recupero di un mezzo pesante uscito di strada.

Il Tir, condotto da un autosta straniero rimasto illeso, trasportava frutta.

Deviazioni sul posto – all’altezza di via Serraglio – a Concordia e Novi di Modena delle Polizie Locali Unione Area Nord e Terre d’Argine.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017