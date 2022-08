“E adesso un libro: rubrica di libri”. Sei titoli che profumano di estate

L’essenza del tempo di Brunella Giovannini, edito da Biblioteca Leucotea

L’autrice racconta di come la vita di Ombretta sia cambiata radicalmente da un momento all’altro. Eppure capita, e alla protagonista non resta che trovare il modo per affrontare le insidie e abituarsi ai cambiamenti. Una grande forza le arriva anche dai personaggi che la circondano, perché si sa che alla meta non si arriva mai da soli.

Il dimenticatoio. Dizionario delle parole perdute, edito da Franco Cesati

Che cos’è il dimenticatoio? Un posto immaginario dove finiscono le parole che non usiamo più. Questo dizionario è il frutto del lavoro delle redattrici della casa editrice che lo ha pubblicato. Persone che lavorando ogni giorno su testi specialistici legati alla letteratura e alla linguistica, hanno scovato “parole dimenticate” a cui vale la pena ridare vita!

Un giorno sì un altro no di Isa Grassano, edito da Giraldi Editore

L’autrice racconta le paure e le speranze di Arabella, una donna di quarant’anni, maldestra, disincantata dall’amore e con un lavoro “molto” precario, in cerca del suo posto nel mondo. Una commedia romantica ambientata a Roma, ma con escursioni in altre affascinanti regioni italiane fino a New York. Il finale? Inaspettato!

Compiti delle vacanze per amanti dei libri di Massimo Roscia, edito da Sonzogno

Un passatempo divertente ed istruttivo per testare le proprie conoscenze letterarie e tenere allenata la mente, trascorrendo qualche ora “nutrendosi” e divertendosi.

A fine quaderno le soluzioni e i relativi punteggi ottenuti in base ai risultati.

Speciale Ragazzi – La vita segreta delle conchiglie di Helen Scales e Sonia Pulido, edito da L’Ippocampo

L’autrice, celebre biologa marina, accompagna i bambini nel regno delle conchiglie, tra terra e mare, attraverso l’osservazione. Il libro, dal taglio scientifico ma eccellentemente illustrato, stimola e colma la curiosità nei confronti di questi molluschi che abitano ogni parte del mondo.

Speciale Ragazzi – Hai visto il mio drago? di Steve Light, edito da Lapis

Un buffo libro gioco con un drago da cercare e altri personaggi bizzarri che solo il lettore più attento riuscirà a scovare e tanti oggetti da contare. Il tutto passeggiando sopra e sotto una bellissima New York illustrata.

