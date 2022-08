Festa de l’Unità di Modena: le sfide delle città, lo spettacolo di Claudio Morici e il concerto di Maurizio Carucci

MODENA- Saranno le città, e le sfide globali alle quali si trovano a far fronte per progettare il proprio futuro, le protagoniste del dibattito che si svolgerà domenica 27 agosto alle ore 21.00, nel ‘Pala David Sassoli’ alla Festa de l’Unità di Modena.

A confrontarsi, dialogando con Giovanna Casadio, giornalista de ‘la Repubblica’ e autrice del libro ‘Diario di bordo dei sindaci: le città nella pandemia’, saranno tre amministratori: Giancarlo Muzzarelli, Valeria Mancinelli e Patrizia Manassero. Sindaci rispettivamente di Modena, Ancona e Cuneo.

Diverse anche le proposte di intrattenimento, tutte a partecipazione gratuita: con “Alexo, potresti mettere l’ultima dei Maneskun…’ cor ca*o”, lo scrittore, comico e attore teatrale Claudio Morici che racconterà al pubblico – alle ore 21.00 nella Sala Berlinguer – di quando, in un periodo complicato della propria vita, ha deciso di regalarsi un assistente vocale. Acquistandolo però, per risparmiare, da un negozio cinese. Alexo – questo il nome dell’assistente – è un po’ diverso dai suoi colleghi più blasonati: italo-cinese, romano di Torpignattara, fa tutto a modo suo. Si addormenta, non risponde, si rifiuta di mettere musica che ritiene di basso livello. Solo quando Claudio gli chiede di contattare una ragazza, Alexo diventa improvvisamente efficiente.

Contemporaneamente, all’Arena sul lago, si esibirà in concerto Maurizio Carucci, Frontman degli Ex-Otago, che porterà a Modena una tappa del suo ‘Respiro tour’, dall’omonimo suo primo lavoro da solista, un album autobiografico, che affronta le gioie quanto i dolori, viaggiando attraverso sound diversi tenuti insieme dalla profondità della voce dell’artista e da quella voglia, incontrastabile, di raccontare. Un sound che sa essere insieme etereo e divertente.

Il programma di domenica è fatto anche per gli amanti della danza, con la serata di balli country dei Wild Angels Country Dance, proposta dal Circolo Florida alle ore 21.00.

Durante la serata del 28 agosto sarà come sempre attivo, dalle ore 18.30 alle 20.00 e dalle ore 22.00 alle 23.00, lo Spazio bimbi ad accesso gratuito: ARCI Modena terrà un laboratorio creativo ispirato allo spettacolo FilaFiaba sulle maschere teatrali.

La Festa resterà chiusa lunedì 29 agosto (così come il 5 e il 12 settembre).

Il programma completo di tutte le iniziative della Festa è consultabile sul sito del Pd di Modena.