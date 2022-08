Finale Emilia, centri estivi per bambini con disabilità. FdI:” Dal Comune fondi insufficienti”

FINALE EMILIA- Le risorse stanziate dal Comune di Finale Emilia per l’accoglienza dei bambini con disabilità ai centri estivi non sono sufficienti.

E’ quanto emerso nel corso del Consiglio comunale di fine luglio, in seguito all’interrogazione in merito presentata dal consigliere del gruppo consiliare Fratelli d’Italia Paolo Saletti: “Nei mesi di giugno e luglio è mancata la copertura giornaliera totale del servizio di assistenza ai bimbi con disabilità psicomotorie organizzato dai centri estivi dello Junior Finale- spega Saletti- L’assessore ai Servizi sociali Michele Gulinelli ha risposto che le coperture finanziarie erogate dal Comune per questo servizio (20 mila euro) sono risultate insufficienti a fronte di un aumento delle richieste pervenute, nella misura di 15 bambini”.

“Egli inoltre ha fatto sapere che qualora il numero di richieste fosse lo stesso, anche per le due settimane di settembre l’assistenza alla disabilità dei centri estivi sarebbe garantito solo come part-time e non a tempo pieno- continua il consigliere di Fratelli d’Italia- E Gulinelli stesso ha affermato di non poter ancora dare l’ufficialità dei centri estivi per settembre”.

“La risposta dell’assessore ci ha lasciati molto insoddisfatti; pur essendo pienamente consapevoli degli spazi molto ridotti di manovra a livello finanziario, per un servizio così importante si sarebbe potuto fare molto di più- conclude Saletti-

Duole constatare che l’attività amministrativa dell’attuale Giunta sia sempre più claudicante, il tutto a discapito dei nostri cittadini che meriterebbero risposte più complete e dignitose.

