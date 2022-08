Finale Emilia. Travolta in bici da un’auto che non si ferma: anziana in terapia intensiva

FINALE EMILIA- E’ ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara l’anziana 73enne di Finale Emilia che, domenica 28 agosto, è stata investita a bordo della sua bicicletta elettrica da un’auto che non le ha concesso la precedenza e che poi non si è fermata a prestarle soccorso.

L’incidente, avvenuto intorno alle sette del mattino all’incrocio tra via degli Antoniani e via Monchio mentre la donna stava andando a fare colazione, era stato segnalato sui social dalla nipote Wendy: con l’intento di cercare testimoni e risalire all’investitore.

A chiamare i soccorsi è stata una donna residente nella via del sinistro, mentre ad avvisare la nipote dell’incidente è stato un cliente che si è recato nel bar dove lavora.

L’appello di Wendy ha avuto una grande risonanza a Finale Emilia e deve aver colpito dritto alla coscienza del responsabile: sembra infatti che nella serata di lunedì 29 agosto una persona si sia presentata in caserma, insieme al suo avvocato, per costituirsi.

