Incidente in moto a Finale Emilia, un ferito

E’ di un ferito, il ragazzo che stava guidando la moto, il bilancio dell’incidente che è stato registrato sabato pomeriggio a Finale Emilia.

Erano circa le 4 del pomeriggio quando un motociclista – un giovane di 23 anni del posto – era in sella alla sua Kawasaki e percorreva via Rotta quando all’improvviso è caduto in terra. Non si sa se sia coinvolta o meno un’altra vettura, fatto sta che il 23enne è stato soccorso ed è stato portato in elicottero all’ospedale di Baggiovara per un sospetto trauma cranico.

Nell’impatto con l’asfalto è stato danneggiato anche il serbatoio della moto: benzina si è sparsa per tutta la strada e c’è voluto l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Sul posto per gli accertamenti di rito la Polizia Locale di Finale Emilia.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017