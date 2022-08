Leoluca Granata, il modello di Maranello condannato per stupro in Svizzera

MARANELLO- E’ stato arrestato in Svizzera e condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale il ventenne Leoluca Granata: modello e volto tv di Maranello che in passato ha partecipato ad alcune trasmissioni tv, tra cui il famoso dating show di Maria de Filippi “Uomini e donne”.

L’episodio risale al 26 settembre quando, a Lugano, Leoluca Granata- in compagnia di due amici- conobbe la giovane coetanea che, dopo aver accettato un passaggio in auto, avrebbe seguito i tre giovani nel loro appartamento.

Da qui le versioni su quanto accaduto quella notte diventano discordanti: secondo Granata i rapporti sessuali avuti con la ragazza- e filmati anche in alcuni video- sarebbero stati consenzienti. Secondo la giovane, invece, i tre giovani l’avrebbero obbligata a ripetuti rapporti contro la sua volontà.

Il tribunale svizzero ha ritenuto gli elementi in suo possesso sufficienti per condannare Granata a cinque anni e i due amici a 27 e 30 mesi.

