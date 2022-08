Massa Finalese: il 15 agosto divieto di circolazione al passaggio della processione

MASSA FINALESE- In occasione della festività religiosa che celebra l’Assunzione di Maria Santissima, il 15 agosto 2022, si svolgerà a Massa Finalese una processione religiosa con partenza dal Giardino della Preghiera, via Per Modena, via Carducci, via Poletti e rientro al Giardino della Preghiera.