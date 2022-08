Mirandola celebra l’Assunzione della Vergine Maria

MIRANDOLA- La parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola si affida nuovamente alla sua celeste Protettrice, la Madonna Assunta, a cui è intitolato il Duomo.

Da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, alle ore 21, si terrà la recita del Santo Rosario: in Via Posta i giorni 8, 10, 12 agosto. In Duomo i giorni 9 e 11 agosto. Si pregherà per chiedere i doni della pace e della pioggia.

Sabato 13 agosto, alle ore 20, presso la sala della comunità in via Posta, la parrocchia organizzerà la cena comunitaria: un’iniziativa che già in passato si era svolta e che ora, dopo due anni di pandemia, viene riproposta.

Una occasione per ritrovarsi, nella festa della Madonna, e per riallacciare quei rapporti di vicinanza che le restrizioni anti-Covid hanno costretto a ridurre al minimo negli ultimi tempi.