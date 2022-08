Mirandola, memoriale deturpato. La preside delle “Montanari”: “Gesto grave e superficiale”

MIRANDOLA- Dopo l’atto di vandalismo al memoriale delle vittime del sisma anche la dirigente scolastica della scuola secondaria di primo grado “Francesco Montanari” di Mirandola- la professoressa Anna Oliva- è intervenuta sulla vicenda.

Erano stati proprio i suoi studenti a realizzare quei fiori deturpati, segno di rinascita e speranza.

Interpellata dal Carlino la dirigente ha così commentato:

“Come scuola rimaniamo ulteriormente perplessi e feriti perché il percorso che facciamo di educazione civica evidentemente non ha colto completamente nel segno, l’atteggiamento di Marouan Satte è da condannare non soltanto per il gesto, che è gravissimo, ma anche per la superficialità con la quale lui ha fatto questa azione. Credo che lui non sapesse nemmeno il valore e il significato della installazione del 29 maggio. E questa è un’ulteriore riflessione che va fatta sull’episodio, in quanto frutto di superficialità e stupidità, considerato il ruolo che aveva assunto negli ultimi anni. Quello che rimarco è l’ignoranza sul cosa stesse facendo”.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017