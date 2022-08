Mirandola. Vandalizzato il memoriale delle vittime del sisma

Un’opera, realizzata in occasione del decennale del Sisma grazie al prezioso contributo degli 𝘀𝗰𝗼𝘂𝘁 𝗔𝗴𝗲𝘀𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮 e degli 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 “𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶”, pensata e voluta in ricordo delle vittime di uno degli eventi più drammatici vissuti dalla Comunità. Un atto vile e deprecabile, non tanto per il danno materiale causato, bensì per la memoria collettiva che offende.