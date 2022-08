Mirandola, per l’agente Raffaele Di Canosa la specialità di polizia giudiziaria

MIRANDOLA- L’agente 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗲 𝗗𝗶 𝗖𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮, nato a Rimini nel 1986 (36 anni) ha ricevuto dal comandante della Polizia Locale di Mirandola 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗗𝗼𝗻𝗶 lo scudetto di specialità della Polizia Giudiziaria in quanto inserito nel nucleo di operatori che si occuperanno di polizia giudiziaria e infortunistica.

Di Canosa, laureato in Giurisprudenza e con un master in diritto del lavoro, vinse il concorso per entrare nel corpo della Polizia Locale dell’Area Nord nel settembre 2019 dopo due anni di servizio prestato presso il Comando di San Mauro Pascoli. Entrato in servizio nel dicembre del 2019, viene assegnato presso il Presidio di Mirandola preposto al servizio di controllo del territorio ed affiancato a personale esperto con delega anche al settore giudiziario, vista la sua spiccata predisposizione per la materia.

Il primo gennaio 2022 passa in servizio al 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮, a seguito della uscita del Comune dall’Unione, dopo aver questo manifestato l’interesse di continuare il proprio servizio attivo presso tale territorio, ed essere stato scelto dal Comandante Doni nella selezione degli Operatori, tenutasi conseguentemente la divisione dei Comandi suddetti. Di Canosa curerà principalmente la specialità della Polizia Giudiziaria, occupandosi e trattando ogni sorta di reato, dalla microcriminalità in genere ai reati che colpiscono le categorie sociali delle fasce deboli.

Un sincero augurio di “𝙗𝙪𝙤𝙣 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙤” da parte di tutta l’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017