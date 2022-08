Rimane schiacciata dalla sua stessa auto, 71enne gravissima a Concordia

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Rimane schiacciata dalla sua stessa auto, 71enne gravissima a Concordia. É accaduto nel pomeriggio, attorno alle 17.

La signora, originaria di Finale ma residente a Mirandola, si trovava in via Valnemorosa, zona commerciale della cittadina, e appena uscita da un negozio ha raggiunto la sua Fiat 500 per far ritorno a casa.

La donna è salita sull’auto ma dopo aver girato la chiave nel cruscotto ha sentito un rumore ed è scesa dal veicolo. Mentre, piedi a terra e tronco nell’auto, cercava la fonte del rumore nell’abitacolo la vettura – che aveva la marcia innestata – si è rimessa in moto in retromarcia travolgendola in pieno.

L’anziana è rimasta gravemente ferita, ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Area Nord.

