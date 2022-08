Ruba due cellulari: ma viene inseguito dai malcapitati e arrestato

MODENA- Nella serata di venerdì 12 agosto, nell’ambito di servizi mirati a potenziare l’attività di controllo del territorio in

questo periodo di vacanza a cavallo di Ferragosto durante il quale la città si spopola, sono stati effettuati dei servizi specifici finalizzati a prevenire e contrastare in particolare i reati predatori.

L’attività, diretta dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, ha visto l’impiego di pattuglie della Squadra Volante, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, di un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e di operatori della Polizia locale.

Nel corso del servizio, la Squadra volante ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero di 40 anni per il reato di tentata rapina impropria.

I fatti sono avvenuti intorno alle ore 18.30. Due volanti, in servizio di pattugliamento in centro storico a Modena, si sono portate in via Scudari, dove era stata segnalata una lite.

Separati i due contendenti e riportata la calma, gli operatori hanno potuto accertare che il 40enne poco prima aveva strappato di mano il cellulare ad un uomo, che stava percorrendo via Emilia Centro in bici e, durante la fuga e con le stesse modalità, aveva sottratto il telefonino ad un altro ragazzo.

Inseguito e raggiunto dai malcapitati all’altezza di via Scudari, aveva ingaggiato una colluttazione con uno dei due, terminata grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti e durante la quale i ragazzi erano riusciti a recuperare i propri i cellulari.

L’arrestato, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, risulta irregolare sul territorio nazionale: motivo per il quale è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria.