Sant’ Agostino stasera inizia la sagra del tartufo

Stasera, 31 agosto nel PalaTenda di viale Europa, si aprira’ il sipario sulla sagra del tartufo di Sant’Agostino giunta all’edizione numero 43.

Tredici serate (e 2 pranzi, quelli di Domenica 4.e 11 settembre) dedicati alla tradizione e ad imperdibili eventi speciali.

Prenotazione consigliata nel ristorante tenda che anche quest’anno ospiterà 600 coperti.

Tre serate speciali. Nella serata di apertura a tutti gli ospiti verra’ offerto l’aperitivo.

Lunedì 5 settembre – Serata Emiliana .. con la tenuta Masselina di Castelbolognese i Passatelli al tartufo.

Martedì 6 Settembre serata Spagnola.

Sfiziosità al tartufo: tartare al tartufo, tortilla rivisitata alla sagra e funghi porcini fritti e un buon calice di sangria.

Mercoledì 7 Settembre – Serata Americana. Ritorna

L’hamburger al tartufo. Sono più di 150 i volontari.

E quest’anno si dovrà fare ancora meglio per ricordare la mitica Antonietta (Anto) che poco tempo fa, è venuta mancare. Una colonna portante dell’ Associazione Amici del Territorio della comunità di Sant’Agostino che organizza la sagra e di tutto il paese sempre disponibile e pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno e con il suo ineguagliabile sorriso aiutava a superare i momenti difficili e a non sentire la stanchezza

L’obiettivo della sagra è da sempre la valorizzazione del territorio, che può vantare il privilegio di custodire nella terra il suo ottimo tartufo. I fondi raccolti con la 43° Sagra del Tartufo vengono destinati ad iniziative sul territorio: la solidarietà, la ricostruzione, lo sport.

La tenda-ristorante apre tutte le sere alle 19.30 e la domenica anche a pranzo alle 12. No servizio di asporto.

Info e prenotazioni: tel. 339.6812551 Email: infosagratartufo@gmail.com

www.sagratartufo.it

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017