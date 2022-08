Schianto all’incrocio, grave un 39enne di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Schianto all’incrocio, grave un 39enne di San Felice sul Panaro. E’ successo lunedì mattina, alle 7.50 in via Casarino e la Sp8 diramazione per Mirandola, a ridosso del centro storico del paese.

Si è verificato uno scontro fronte-laterale tra un’auto – una Fiat Panda guidata da una 50enne – e uno scooterone Piaggio, che provenivano da direzioni opposte e in cui ad avere la peggio è stato il motociclista, un 39enne del posto.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari arrivati con ambulanza e automedica, trasportato in codice 3, il più grave, all’ospedale Baggiovara di Modena. Nonostante le ferite, non risulta in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Area Nord con due pattuglie.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017