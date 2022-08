Siccità, inflazione e aumento costi energetici: in autunno 2,6 milioni di italiani rischiano la fame

Il prossimo autunno, a causa di inflazione, aumento dei costi energetici e siccità sarebbero a rischio alimentare, in Italia, oltre 2,6 milioni di persone. E’ quanto emerge dal report “L’autunno caldo degli italiani a tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri”, presentato da Coldiretti in occasione del Meeting di Rimini.

L’importante aumento dell’inflazione costerà alle famiglie italiane 564 euro in più solo per la tavola nel 2022, per l’aumento dei costi energetici legato alla guerra in Ucraina e il taglio dei raccolti per la siccità. La siccità di questi mesi, infatti, ha messo in difficoltà i raccolti con perdite stimate a 6 miliardi di euro; ma agricoltura si registrano anche aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio.

A causa dei rincari, la categoria per la quale gli italiani spenderanno di più è quella che comprende pane, pasta e riso, con un esborso aggiuntivo annuale di quasi 115 euro e precede carne e salumi che costeranno 98 euro in più rispetto al 2021 e le verdure (+81 euro). Seguono latte, formaggi e uova con +71 euro e il pesce con +49 euro, davanti a frutta e oli, burro e grassi.

Con l’aumento dei prezzi del carrello della spesa crescerà, dunque, anche il numero di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente ai pacchi alimentari.

Come si può evitare tutto ciò? All’interno del report, Coldiretti ha presentato anche un piano in cinque punti, che punta a garantire la sopravvivenza delle imprese agricole, investire per ridurre la dipendenza alimentare dall’estero e assicurare a imprese e cittadini la possibilità di produrre e consumare prodotti alimentari al giusto prezzo.

Tra i punti, l’inserimento dell’origine in etichetta per tutti gli alimenti, la scelta strategica di istituire il Ministero dell’agroalimentare, l’accelerazione sul fotovoltaico.

