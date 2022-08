Soliera. L’azienda agricola Sant’Antonio Abate premiata con l’Oscar green 2022

SOLIERA- E’ stata l’azienda agricola Sant’Antonio Abate di Soliera ad aggiudicarsi l’Oscar gree 2022: l’annuale premio all’innovazione in agricoltura promosso dai giovani di Coldiretti Emilia-Romagna.

Il riconoscimento- per la categoria “Noi per il sociale”- è stato consegnato al titolare Davide Casarini lo scorso 31 luglio: in occasione della tavola rotonda della Finale regionale Emilia-Romagna che si è svolta a Lido di Spina.

Un progetto, quello realizzato dall’azienda agricola solierese, che unisce la realtà dell’agricoltura ad attività sociali inclusive che, attraverso percorsi terapeutici e di cura, favoriscono l’inserimento lavorativo e sociale delle fasce più deboli della popolazione.

Ecco tutti i giovani talenti premiati nelle diverse categorie:

Noi Per Il Sociale – Davide Casarini

Fare Filiera – Catia Musi

Custodi D’italia – Marco Bianchi

Campagna Amica – Jessica Francisconi

Impresa Digitale – Giovanni Binocchi

Energie Per Il Futuro E Sostenibilita’ – Edoardo Guerzoni

Agricoltura E Sostenibilita’ – Silvia Tessoni

Agricoltura Resiliente – Luigi Vittorio Monterumici

Agricoltura Eroica – Marco Comini

