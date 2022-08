UniGreen: da UE 7 milioni di euro per percorsi didattici innovativi in ambito agrario

MODENA- L’EACEA – Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura, ha approvato la proposta di alleanza università europea UniGreen. Ad Unimore, partner del progetto inisieme ad una vasta rete di enti di ricerca internazionali, andranno 946 mila euro dei quasi 7 milioni totali.

Unigreen coinvolge, insieme all’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Almería (Spagna) – coordinatore della rete, l’Alta Scuola di Liegi (Belgio), l’Università di Scienze della Vita di Varsavia (Polonia), l’Istituto Politecnico di Coimbra (Portogallo), l’Università di Agraria di Plovdiv (Bulgaria), l’Università di Agraria d’Islanda e l’Istituto Sup’Biotech di Parigi.

La partnership si base sull’idea di fondere inisieme le esperienze individuali di tutti i membri del consorzio a livello di didattica, ricerca, innovazione e buone pratiche, per permettere la creazione di una Università europea in ambito agrario e delle scienze della vita: con la costituzione di percorsi didattici innovativi, multidisciplinari e flessibili e congiunti, senza tralasciare l’aspetto della ricerca.

”Siamo particolarmente felici ed orgogliosi del risultato raggiunto – commenta il professore Alessandro Capra, delegato del rettore all’internazionalizzazione – Il lavoro di preparazione della proposta è durato due anni nei quali abbiamo avuto occasione di collaborare costruttivamente con gli altri atenei coinvolti nell’alleanza; l’attività ha consentito di mettere alla prova un’interazione non consueta tra docenti e personale amministrativo, tra delegati ed uffici, che è stato già in sé un valore positivo dell’esperienza di preparazione della proposta. Ora ci attende la creazione di questa alleanza di rete, attraverso attività integrate di formazione, ricerca e terza missione, che rappresenta una scommessa per il futuro delle nostre università europee”.

Nel corso di un incontro internazionale, tenutosi lo scorso febbraio presso l’Accademia di Ricerca e Istruzione Superiore di Liegi, gli otto atenei europei partner della rete AGR-EU – Growing Agro-related Universities through EU collaboration (Università legate all’Agricoltura), tra cui Unimore, avevano siglato un accordo proprio con l’obiettivo di costituire, nel lungo termine, un campus interuniversitario europeo leader nell’educazione universitaria e nella ricerca nelle aree Agro, Green, Biotech e Life Science.

Nei prossimi mesi si passerà alla firma ufficiale di tutti gli agreements e il progetto partirà ufficialmente.