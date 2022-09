Alcol test volontario al Pattaya, ragazzi e ragazzi hanno a cuore la sicurezza stradale

Alcol test volontario al Pattaya, tanti ragazzi e ragazzi con a cuore la sicurezza stradale. E’ quanto emerso dalle otto serate informative che la Polizia Locale Area Nord ha tenuto quest’estate nei locali della movida della Bassa, al venerdì e al sabato, dalle 19 alle 4 del mattino. In centinaia hanno aderito, incuriositi di capire come funzionano gli alcol test, qual è il limite da raggiungere, se si è sanzionabili oppure no dopo aver bevuto una birra o due drink.

E hanno scoperto quanto è utile conoscere le cose ed essere informati, perché è vero che il limite è 0,50 grami di alcol per litro di sangue, ma raggiungerlo dipende se si beve a stomaco vuoto o no, quanto tempo passa dopo aver bevuto, quanto il fisico regga. Promossi praticamente tutti: su 250 ragazzi e ragazze che si sono sottoposti al test, appena 7 erano al di sopra dei limiti. E, saggiamente, quella sera hanno fatto guidare altre persone.

Oltre ad effettuare alcol test e drug test e rispondere a tutte le domande, a chi era sobrio e dentro il limite gli agenti di Polizia Locale hanno distribuito braccialetti gagdet sulla sicurezza stradale nell’ambito del progetto sulla sicurezza stradale organizzato con la polizia locale di Modena e la Regione Emilia-Romagna.

